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Altay'da Sivasspor maçı öncesi 4 eksik

#Süper Lig#Altay#Anadolu Kulüpleri
Altayda Sivasspor maçı öncesi 4 eksik

Spor Toto Süper Lig’de sezona iyi başlayıp son 3 maçında Gaziantep FK, Vavacars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a yenilerek düşüşe geçen Altay yarın evinde Demir Grup Sivasspor’la karşı karşıya gelecek.

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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda 11’inci hafta mücadelesi saat 16.00’da başlayacak. Müsabakanın biletleri VIP tribün 327, numaralı tribün 164, maraton 55, kale arkası ise 28 TL’den satışa sunuldu.

İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan sol bek Naderi, stoper Murat, sol kanat Rodriguez ve Eren forma giyemeyecek. 

Ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 15 puan toplayan Altay 9’uncu sırada yer alırken, Sivasspor ise 2 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 11 puanla 14’üncü basamakta yer buldu.

Altay kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedeflerken, Sivasspor da 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

İki takım en son 2004-2005 sezonunda 1’inci Lig’de karşı karşıya gelmiş, kırmızı-beyazlılar hem İzmir’deki hem de Sivas’taki randevulardan 3-0’lık galibiyetlerle ayrılmıştı.

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#Süper Lig#Altay#Anadolu Kulüpleri

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