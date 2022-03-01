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Altay’da Serkan Özbalta farkı

#Altay#Serkan Özbalta#Süper Lig
Altay’da Serkan Özbalta farkı

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Altay’da bu sezon Mustafa Denizli ve Mert Nobre’nin ardından üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Serkan Özbalta, 4 maçta topladığı 7 puanla güven kazandı.

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Kariyerinde ilk kez bir Süper Lig takımı çalıştıracak olması nedeniyle Altaylı taraftarların büyük bölümü tarafından ilk etapta yanlış bir tercih olarak yorumlanan genç teknik adam, siyah-beyazlı ekibe oynattığı futbol ve oyuncu seçimleriyle geçer not alarak kafalardaki soru işaretlerini sildi.

Daha önce 2’nci Lig’de önce Keçiörengücü’nü şampiyon yapan, geçen sezon da Manisa Futbol Kulübü’nü namağlup şampiyonluğa taşıyan Serkan Özbalta, Süper Lig’deki performansıyla da Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri olabileceğinin sinyallerini verdi.

Son olarak iç sahadaki 3-2’lik Gaziantep FK galibiyetinde saha kenarındaki hırsıyla dikkat çeken 43 yaşındaki çalıştırıcı, 1.75 puan ortalaması yakalayarak Altay’ın ligde kalma umutlarını korumasını sağladı.

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Altay, Özbalta öncesi ligde üst üste 8 mağlubiyet alıp 16 maç kazanamamıştı.

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#Altay#Serkan Özbalta#Süper Lig

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