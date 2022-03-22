Altay'da Serkan Özbalta dönemi resmen sona erdi

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Ege ekibi, Serkan Özbalta'nın göreve devam etmesi yönündeki telkinlere rağmen istifa kararından dönmediğini ve yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Altay'dan yapılan açıklama şöyle:

"Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında canlı yayında istifasını açıklayan Teknik Direktör Serkan Özbalta ile görüşüldü.

Kendisine devam etmesi yönünde telkinde bulunmamıza rağmen kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir’e davet teklifimizi de kabul etmedi.

Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak Serkan Özbalta’nın resmi istifasının kulübümüze ulaşmasının ardından yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağımızı ifade ederiz.

Ligin kalan bölümünde İzmir’de oynayacağımız beş maçın çok önemli bir avantaj olduğunun bilinciyle, yeni teknik direktörümüz ile hedefimize ulaşacağımız yönündeki inancımız tamdır."

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Sivasspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklama yapan SerKan Özbalta, "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakarlık yaptık oyuncularla birlikte. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar" ifadelerini kullanmıştı.

Altay'ın başında 7 Süper Lig maçına çıkan Serkan Özbalta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.