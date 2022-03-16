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Altay’da Serge Aka gözden çıkarıldı

#Altay#Serge Aka#Süper Lig
Altay’da Serge Aka gözden çıkarıldı

Süper Lig ekiplerinden Altay’da sezon başında Mısır temsilcisi El Gouna’dan transfer edilen Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka formaya hasret kaldı.

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Son maçına 25 Aralık’ta Kasımpaşa deplasmanında çıkan 27 yaşındaki futbolcu dizinden yaşadığı sakatlığın ardından bir daha forma yüzü göremedi.

Altı hafta süren tedavisinin ardından iyileşip 1 ay önce takımla antrenmanlara başlayan Aka’nın ağrılarının nüksetmesi nedeniyle 1 haftadır fizyoterapist eşliğinde çalıştığı bildirildi.

İkinci yarıda oynanan 10 karşılaşmada görev yapamayan Serge Aka’nın yönetim tarafından gözden çıkarıldığı iddia edildi.

Siyah-beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı, yüksek maliyeti de olan deneyimli oyuncu ile sezon sonunda karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planladığı ifade edildi.

Serge Aka, Altay formasıyla ligde 7 maçta 314 dakikada şans bulup, 1 asist yaptı.

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Altay’da takımdan ayrı çalışan forvet Deniz Kadah ve stoper Eric Björkander’in durumları ise belirsizliğini koruyor.

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#Altay#Serge Aka#Süper Lig

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