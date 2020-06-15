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DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

Altay’da sart kart tehlikesi! 6 futbolcu sınırda...

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Altay’da sart kart tehlikesi! 6 futbolcu sınırda...
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TFF 1’inci Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen yaklaşık 3 aylık aradan sonraki ilk maçında pazar günü Akhisarspor’u konuk edecek Altay’da 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında yer alması teknik heyetin keyfini kaçırdı.

Akhisarspor karşısında Süper Lig yolundaki en kritik sınavlarından birine çıkacak siyah-beyazlılarda stoperler Abdülkerim ve Abdülhamit, sol bekler Özgür ve Doğa ile orta saha oyuncuları Yılmaz ve Tatos kart görmeleri halinde bir sonraki hafta takımdaki yerlerini alamayacak.

Normal sezonun son 6 maçında toplayacağı puanlarla ilk ikiden direkt Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen İzmir temsilcisinde teknik direktör Yalçın Koşukavak, öğrencilerinden dikkatli olmalarını istedi.

Altay’da sakatlıktan çıkan stoper Gençer ile sarı kart cezalısı santrfor Yaser forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılar, Akhisarspor’un ardından Eskişehirspor (D), Osmanlıspor, Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor’la (D) karşı karşıya gelecek.

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Altay’da sart kart tehlikesi 6 futbolcu sınırda...

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