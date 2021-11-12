Altay’da sakatlardan 3'ü antrenmanlara başladı

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Kadrosunda 4 sakat futbolcusu bulunan siyah beyazlılarda 3 oyuncunun bireysel antrenmanlara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sezonun 5’inci haftasındaki Göztepe derbisinde forma giydikten sonra adalesinden iki kez sakatlanan ve son 7 karşılaşmada görev alamayan Şilili sol kanat Martin Rodriguez, sahada takımdan ayrı çalışmalara başladı.



VavaCars Fatih Karagümrük maçında sol arka sakatlanan ve son 3 maçta forma giyemeyen stoper Murat Akça ile adale sakatlığı nedeniyle 7 haftadır kadroda yer almayan sol kanat Eren Erdoğan düz koşulara başladı. İzmir ekibinde sol üst adalesinde yırtık olan İranlı sol bek Mohammad Naderi’nin tedavisi devam ediyor. Naderi’nin iç sahadaki Adana Demirspor maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Altay’da milli takıma davet edilen Mısırlı forvet Rayan ile Gabonlu ön libero Poko antrenmanlarda yer almıyor.

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