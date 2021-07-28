MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay’da Runar Alex Runarsson olmadı! Denizli'nin raporu sonrası Meksikalı kaleci gündemde...
GeriFutbol Altay’da Runar Alex Runarsson olmadı! Denizli'nin raporu sonrası Meksikalı kaleci gündemde...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Altay’da Runar Alex Runarsson olmadı! Denizli'nin raporu sonrası Meksikalı kaleci gündemde...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay’da Runar Alex Runarsson olmadı! Denizli'nin raporu sonrası Meksikalı kaleci gündemde...

Süper Lig kulüplerinden Altay, İngiliz ekibi Arsenal’den kiralamak istediği kaleci Runar Alex Runarsson transferinde geri adım attı.

Siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki İzlandalı file bekçisi için Arsenal’in istediği ücreti yüksek bularak transferden vazgeçti.

Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin raporuyla yeniden kaleci arayışlarına başlayan Altay’ın Meksikalı bir file bekçisiyle flörtte olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekip Erzurum’da kalecileri Cihan ve Ozan Evrim ile antrenmanlara devam ediyor.

Altay’da Runar Alex Runarsson olmadı Denizlinin raporu sonrası Meksikalı kaleci gündemde...


CHATZIGIOVANIS BİTİYOR

Altay’ın Panathinaikos’ta forma giyen Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. İzmir ekibine gelmek isteyen Chatzigiovanis’in kulübünden ayrılma yollarını aradığı ifade edildi.

Dış transferde Ceyhun, Björkander, Thaciano ve son olarak Fildişi Sahilli golcü Bamba’ya sözleşme imzalatan Altay, Şilili sol kanat Martin Rodriguez ve gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç transferlerini de açıklamaya hazırlanıyor.

Altay’da Runar Alex Runarsson olmadı Denizlinin raporu sonrası Meksikalı kaleci gündemde...

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi