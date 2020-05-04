Altay'da Prince Segbefia'nın koronavirüs şanssızlığı

Sezonun ilk yarısında Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da kadro dışı kalması nedeniyle forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Togolu orta saha oyuncusu, yeni bir sayfa açmak için devre arasında İzmir ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlı takımda kısa sürede fiziksel açıdan toparlanan Segbefia, yükselişe geçtiği dönemde bu kez salgın nedeniyle futbola tekrar ara vermek zorunda kaldı. Bu sezonki ilk ve tek resmi maçına 14 Mart'ta Fatih Karagümrük deplasmanında çıkan tecrübeli futbolcu, ligin yeniden başlayacağı günü iple çekiyor. Togolu oyuncunun formunu korumak için bireysel antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğü belirtildi.





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