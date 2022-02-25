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Altay'da Poko ve Naderi formayı unuttu!

#Altay#Andre Poko#Mohammad Naderi
Altayda Poko ve Naderi formayı unuttu

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçına odaklanan düşme hattındaki Altay’da Andre Poko ve Mohammad Naderi son haftalarda yedek kulübesini mesken tuttu.

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Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı’na gittikten sonra devre arası kamp dönemini kaçıran ön libero Poko, son 3 maça kulübede başladı. Sezon başında bu yana ilk 11’in vazgeçilmezi olan İranlı sol bek Naderi de teknik direktör Serkan Özbalta’nın göreve gelmesiyle kesik yedi.

Teknik patron Özbalta, üst üste oynanan Göztepe (D), Çaykur Rizespor ve Beşiktaş (D) maçlarında Poko’yu sonradan oyuna dahil ederken, Naderi ise sadece Göztepe randevusunda 87’nci dakikada oyuna alındı. Genç teknik adamın bu haftaki Gaziantep müsabakasında son Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra etkili olan Poko’yu ilk 11’e monte edebileceği ifade edildi. Naderi’nin ise yine yedek soyunması, ilk 11’de savunmanın solunda tekrar Özgür’ün görev alması bekleniyor. Altay’da stoper Murat’ın cezası sona erdi.

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#Altay#Andre Poko#Mohammad Naderi

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