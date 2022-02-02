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Altay'da Poko Türkiye'ye dönmedi! Gabon Afrika Kupası'ndan elendi ancak...

#Andre Poko#Altay#Süper Lig
Altayda Poko Türkiyeye dönmedi Gabon Afrika Kupasından elendi ancak...

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda oynayacağı Göztepe derbisinin hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren düşme hattındaki Altay’da Gabonlu Andre Poko’nun henüz ülkesinden dönmediği belirtildi.

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Gabon Milli Takımı’nda forma giyen tecrübeli futbolcu Andre Poko Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turunda Burkina Faso’ya 23 Ocak’ta elenmelerine rağmen Türkiye’ye dönüş yapmadı. Göztepe’de forma giydiği dönemde milli takımdan gecikmeli dönmesi nedeniyle kadro dışı kalan Poko yarın sona erecek Antalya kampını kaçırdı.

Siyah-beyazlı takımın önemli isimlerinden biri olan Gabonlu oyuncunun pazar günü derbide konuk olacakları eski takımı Göztepe’ye karşı forma giymesi bekleniyor. Öte yandan sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oynanan 4 müsabakada görev yapamayan sağ bek Cebrail ve son Konya maçında oynamayan Thaciano’nun iyileştiği İzmir ekibinde Serge Aka’nın tedavisi sürüyor. Özel izinle Hollanda’da tedavi gören Kappel takıma katılırken, kırmızı kart cezalısı Pinares ve sarı kart cezalısı Ceyhun derbide oynamayacak.

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