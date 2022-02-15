Altay’da Pinares, Rayan ve Aka takıma katıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacakMEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım... Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
Lavrov duyurdu: Rusyada flaş adım Parlamentodan Ukrayna önerisi...Lavrov duyurdu: Rusya'da flaş adım! Parlamentodan 'Ukrayna' önerisi...#Rusya
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
Ev alacaklar Enerji Kimlik Belgesine dikkatEv alacaklar Enerji Kimlik Belgesi'ne dikkat#Enerji Kimlik Belgesi
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Gaziantepteki görüntüler infial yaratmıştı Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...Gaziantep'teki görüntüler infial yaratmıştı! Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...#Cihan Göç
İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı Peş peşe istifalar...İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...#Italya
2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi!#Rezidans
Feyzanın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"#Özcan Deniz
İnfial yaratan görüntüler Göçmen teknesine binip poz verdilerİnfial yaratan görüntüler! Göçmen teknesine binip poz verdiler#Tunus
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'#Yaşar Alptekin
Kaçamazsın benimsin Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizciKaçamazsın benimsin! Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizci#Kanye West
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altay’da Pinares, Rayan ve Aka takıma katıldı

#Süper Lig#Altay#Beşiktaş
Altay’da Pinares, Rayan ve Aka takıma katıldı

Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş’la karşılaşacak Altay’da Şilili Cesar Pinares, Mısırlı Ahmed Yasser Rayan ve Fildişi Sahilli Serge Aka’nın takıma katılması yüzleri güldürdü.

Haberin Devamı

Sarı kart cezası nedeniyle Göztepe derbisinde forma giyemedikten sonra kasığındaki ağrıları nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında riske edilmeyen forvet arkası Pinares ile dizindeki sakatlık nedeniyle 6 haftadır kadroda yer almayan ön libero Aka iyileşirken, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden santrfor Rayan da İzmir’e dönerek siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara başladı.

Üç futbolcunun da şans verilmesi halinde Beşiktaş randevusunda görev alabileceği belirtildi.

Altay’da sarı kart cezalısı stoper Murat Akça dışında eksik bulunmuyor.

İzmir ekibinin başında çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan teknik direktör Serkan Özbalta’nın Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmenin planlarını yaptığı bildirildi.

Haberin Devamı

İzmir derbisinde konuk olup 2-0 mağlup ettiği Göztepe maçı dışında son deplasman galibiyetini 6’ncı haftada Çaykur Rizespor önünde alan siyah-beyazlılar, İstanbul’da galip gelerek 9 maç sonra İzmir’e 3 puanla dönmek istiyor.

Altay, rakibini ilk yarıda evinde 2-1 mağlup etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Altay#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron