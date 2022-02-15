Altay’da Pinares, Rayan ve Aka takıma katıldı

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Sarı kart cezası nedeniyle Göztepe derbisinde forma giyemedikten sonra kasığındaki ağrıları nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında riske edilmeyen forvet arkası Pinares ile dizindeki sakatlık nedeniyle 6 haftadır kadroda yer almayan ön libero Aka iyileşirken, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden santrfor Rayan da İzmir’e dönerek siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara başladı.



Üç futbolcunun da şans verilmesi halinde Beşiktaş randevusunda görev alabileceği belirtildi.

Altay’da sarı kart cezalısı stoper Murat Akça dışında eksik bulunmuyor.

İzmir ekibinin başında çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan teknik direktör Serkan Özbalta’nın Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmenin planlarını yaptığı bildirildi.

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İzmir derbisinde konuk olup 2-0 mağlup ettiği Göztepe maçı dışında son deplasman galibiyetini 6’ncı haftada Çaykur Rizespor önünde alan siyah-beyazlılar, İstanbul’da galip gelerek 9 maç sonra İzmir’e 3 puanla dönmek istiyor.

Altay, rakibini ilk yarıda evinde 2-1 mağlup etmişti.