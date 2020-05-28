MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay’da Paxiao ve Tatos çok hırslı! Hedef Süper Lig...
GeriFutbol Altay’da Paxiao ve Tatos çok hırslı! Hedef Süper Lig...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 14:06,Son Güncelleme:

Altay’da Paxiao ve Tatos çok hırslı! Hedef Süper Lig...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay’da Paxiao ve Tatos çok hırslı! Hedef Süper Lig...
Abone Olgoogle-news

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay’ın iki yabancı oyuncusu Marco Paixao ve Andreas Tatos, 19 Haziran’da yeniden başlaması planlanan ligi bekliyor.

İki futbolcunun takım antrenmanlarının yanı sıra ekstra çalışmalar yaparak lige hazırlandıkları belirtildi.

Özel antrenörler eşliğinde idmanlar yapan Portekizli golcü Paixao ve Yunan 10 numara Tatos, kalan 6 haftaya tam anlamıyla hazır girmeyi planlıyor.

Ligde kalan 6 haftada İzmir ekibine içinde olduğu Süper Lig yarışında maksimum katkı sağlamak isteyen usta kramponların hırslı görüntüsü teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.

Altay’la 2 yıllık sözleşme yenileyen 35 yaşındaki santrfor Paixao ve 1 yıllık daha kontratı bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tatos, siyah-beyazlı formayı Süper Lig’de giymek istediklerini söyledi.

 

Altay’da Paxiao ve Tatos çok hırslı Hedef Süper Lig...

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle