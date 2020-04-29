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Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Altay'da Mustafa Murat Uslu formaya hasret

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Altay'da Mustafa Murat Uslu formaya hasret
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da sağ bek Mustafa Murat Uslu, en kıdemli oyuncusu olduğu siyah-beyazlı takımda forma şansı bulmaya hasret kaldı.

Altay'ın 3. Lig'de mücadele ettiği 2016-17 sezonunun ikinci yarısından bu yana aralıksız kadroda yer alan tek futbolcu olan Murat, bu sezon ikinci yarıda sadece 1 maçta son 5 dakikada görev aldı.

İlk yarıda 8 karşılaşmada oynayan Murat Uslu, ikinci devrede sadece Hatayspor deplasmanında son bölümde forma giydi. İzmir ekibinde 3. Lig ve 2. Lig'de iki kez kupa sevinci yaşayan 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Öte yandan Altay'ın pazartesi günü tesislerinde toplanacağı ve sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

Altayda Mustafa Murat Uslu formaya hasret

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