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GeriFutbol Altay'da Mustafa Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Altay'da Mustafa Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre oldu

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Altay'da Mustafa Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Denizli'nin yardımcılığını Mert Nobre yapıyor.

Yardımcılığını Mert Nobre'nin yaptığı Mustafa Denizli'nin ekibi Altay, son 2 haftaya 57 puanla 5. sırada girdi.

Altay, 33. hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacak.

Altaylı taraftarlar, Mustafa Denizli'yi büyük coşkuyla karşıladıTFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bugün göreve başlayan teknik direktör Mustafa Denizli, Altaylı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı. Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla sahada küçük bir toplantı yaptıktan sonra ilk antrenmanına çıkan 71 yaşındaki çalıştırıcıya 12'nci adam tam destek verdi. Tesisin dışında toplanan Altaylı taraftarlar meşaleler yakıp Süper Lig yarışı veren İzmir ekibini ve Mustafa Denizli'yi verdikleri destekle motive etti.
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Futbolculuk hayatına Altay'da başlayan ve "Büyük Mustafa" olarak anılan Mustafa Denizli, teknik direktör olarak döndüğü siyah-beyazlı ekibi Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek.

2012-2013'te Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, 2003-2004'te Manisaspor, 2016-2017'de play-off finali oynadığı Eskişehirspor'la Süper Lig'e çıkamamıştı.

Altayda Mustafa Denizlinin yardımcısı Mert Nobre oldu

Mustafa Denizli TFF 1. Lig'de görev yaptığı 67 maçta 34 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Altayda Mustafa Denizlinin yardımcısı Mert Nobre oldu

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