Altay'da Mustafa Denizli'nin sözleşmesi daha feshedilmemiş! 1 milyon euro tazminat...

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Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Altay’da 13 Ocak’ta görevden ayrıldığını açıklayan teknik direktör Mustafa Denizli’nin sözleşmesinin 1 ay geçmesine rağmen feshedilmediği ortaya çıktı. Ayrılık kararını, "Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum" sözleriyle açıklayan Mustafa Denizli’nin kızının rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da olduğu ve önümüzdeki günlerde İzmir’e dönerek siyah-beyazlılarla resmen yollarını ayıracağı öğrenildi.



Mustafa Denizli kulüpten ayrıldıktan sonra önce yardımcısı Mert Nobre’yi son olarak da Serkan Özbalta’yı göreve getiren Altay yönetimi, Denizli ile yolları resmen ayıramadığı için bu iki ismi teknik sorumlu olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na bildiremedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da bu yüzden Altay’a 250 bin TL ceza kesti. Tek taraflı fesih yapması halinde Mustafa Denizli’ye yıllık alacağı olan 1 milyon Euro’nun geri kalan bölümünü de ödemek zorunda kalacak Altay yönetimi, tecrübeli çalıştırıcı ile masaya oturmayı bekliyor.