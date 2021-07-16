Altay'da Mustafa Denizli'den itiraf! "Mevcut kadro yetersiz..."

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir transfer döneminde transferlerle bu kadar ilgilendiğini ifade eden Mustafa Denizli, "27 Mayıs’tan bu yana transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta sonuna kadar bunu gerçekleştiririz. Geçen sezonki kadrodan kalan oyuncular sayı olarak baktığın zaman belki yeterli ama sayısal yeterlilik bazı şeyler için yetmiyor" diye konuştu.



Ligin başlamasına 1 aydan az bir süreç kaldığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "O zamana kadar bu transferleri tamamlamak mecburiyetindeyiz ve tamamlayacağız. Ümit ediyorum ki iyi bir takım çıkartırız ama çok zorlandığımızı da söylemek isterim" yorumu yaptı.



Futbolcunun yerli ya da yabancı olmasının değil yetenekli olmasının önemli olduğunu söyleyen teknik direktör Mustafa Denizli, "Yetenekli oyuncunun önünü kesemezsin. Ben çalıştığım takımlarda birçok genç futbolcuyu Türk futboluna kazandırmış bir insanım. Şu an da öyle, altyapıdan 3-4 tane futbolcum var. Bunları mutlaka görevlendireceğim. Bu yarışın içinde olacaklar" dedi.

BREZİLYALI YOLDA



Altay, geçen sezon Brezilya Serie A’da kiralık olarak EC Bahia forması giyen Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu Thaciano ile el sıkıştı.

Brezilya’daki kulübü Gremio’dan ayrılan 26 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde İzmir’e gelerek takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların prensipte el sıkıştığı İzlandalı kaleci Runarsson ile İsveçli stoper Björkander’in de önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor.



Öte yandan geçen sezon Fethiyespor’a kiralanan ön libero Kutay Yokuşlu, bu kez Amedspor’la anlaştı.

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