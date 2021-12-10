Altay'da Mustafa Denizli'den Hatayspor maçı sonrası açıklama: 'Pes etmeyeceğiz'

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Süper Lig'de Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Denizli'nin sözleri;

Kötü bir dönem yaşıyoruz. Her hafta mecburi 3-4 değişikliğe gidiyoruz.

EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRECEĞİZ

Bu takımın hiçbir şekilde pes etmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Devrenin son maçlarını en iyi şekilde bitireceğiz

ERDOĞAN: GERİYE DÜŞMEMİZE RAĞMEN DOĞRU ŞEYLER YAPTIK



Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise değerli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Zorluk derecesi yüksek bir maça çıktıklarını belirten Erdoğan, "Stat açılışında muhteşem bir taraftar önünde oynadık. İlk 15-20 dakika biz zorluk yaşadık. Takım savunmasını o anlarda iyi yaptık. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Ancak oyuncularımız oyun disiplininden kopmadı. Önce beraberliği yakaladık, ardından galibiyet golünü bulduk. Stadı çok beğendim. Altay’a yakışan bir stat olmuş. Ben de oyuncuyken burada oynadım. Oyuncularımı kutluyorum. 2 haftadır kötü sonuçlar almıştık. Futbolcularımız demoralize oldu, taraftarımızın tepkisi bizi üzdü. Ancak takım inancını kaybetmedi. Geriye düşmemize rağmen doğru şeyler yaptık. Bu galibiyeti bizim iyi günümüzde de ancak daha çok kötü günümüzde yanımızda olan taraftarımıza armağan ediyoruz" dedi.