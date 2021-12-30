Altay'da Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu: 'Bunları aşacağız'

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Mustafa Denizli'nin sözleri;

Bu turun iki takım için de en zor eşleşmesiydi. Sahadaki pozisyonlar da bunu gösterdi. Özellikle pozisyonlar açısından ikinci yarı bizim için daha fazlaydı. Tabii ki üzülüyoruz. Kupaya veda ettik. Beşiktaş tur atladı, onları kutlarız

BİZİ CİDDİ ŞEKİLDE ÜZÜYOR

Ligdeki durum, bizi ciddi şekilde üzen bir süreç. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu ama benim bu takımdan şüphem yok. Bu takıma duyduğum güven hiçbir zaman azalmadı. Bizim hayatımız zorluklarla, mücadelelerde geçti. Bunları da aşacağız, aşarız.

PENALTI POZİSYONU YORUMU

Yorum yapmaya gerek yok. O konuda konuşmak istemiyorum. O konuda konuşmak beni farklı bir pozisyona getirir o yüzden yorum yapmak istemiyorum