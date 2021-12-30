Altay'da Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu: 'Bunları aşacağız'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yusuf Yazıcı transferini açıkladılar Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları sonrası...Yusuf Yazıcı transferini açıkladılar! Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları sonrası...#Yusuf Yazıcı
İçişlerinden yılbaşı genelgesi 81 il valiliğine gönderildiİçişleri'nden 'yılbaşı' genelgesi! 81 il valiliğine gönderildi#İçişleri Bakanlığı
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Omicron alarmı Dört günde neredeyse iki katına çıktıOmicron alarmı! Dört günde neredeyse iki katına çıktı#Koronavirüs
Türkiye-Ermenistan normalleşmesi... Bakan Çavuşoğlu tarih verdiTürkiye-Ermenistan normalleşmesi... Bakan Çavuşoğlu tarih verdi#Mevlüt Çavuşoğlu
Beşiktaş, Altayı eleyip son 16 takım arasına kaldıBeşiktaş, Altay'ı eleyip son 16 takım arasına kaldı#Ziraat Türkiye Kupası
Otobüsün içinde başlayıp sokağa taştı... İETT şoförü dehşet saçtıOtobüsün içinde başlayıp sokağa taştı... İETT şoförü dehşet saçtı#İETT
Kırmızı alarm Çatılar uçtu, uçaklar inemedi, araçlar yolda kaldı… DHA muhabirinin zor anlarıKırmızı alarm! Çatılar uçtu, uçaklar inemedi, araçlar yolda kaldı… DHA muhabirinin zor anları#Meteoroloji
Büyük ikramiye için geri sayım başladı Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi...Büyük ikramiye için geri sayım başladı! Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi...#Milli Piyango
SHGM duyurdu: Türk yolcuların 7 Avrupa ülkesine giriş yasağı yokSHGM duyurdu: Türk yolcuların 7 Avrupa ülkesine giriş yasağı yok#Seyahat Kısıtlaması
Komşu kâbusu Gerçeği ortaya çıkaran görüntüler şok yaşattıKomşu kâbusu! Gerçeği ortaya çıkaran görüntüler şok yaşattı#Manisa
Kılıçdaroğluna görüşme yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesinKılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin#Milli Eğitim Bakanlığı
İğrenç iddia sonrası veliler sokağa döktü MEBden açıklamaİğrenç iddia sonrası veliler sokağa döktü! MEB'den açıklama#MEB
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Aleyna Tilki isyan etti: Bunun hayranlıkla alakası yokAleyna Tilki isyan etti: Bunun hayranlıkla alakası yok!#Aleyna Tilki
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altay'da Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu: 'Bunları aşacağız'

#Altay #Mustafa Denizli#Türkiye Kupası
Altayda Mustafa Denizliden Beşiktaş maçı yorumu: Bunları aşacağız

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Mustafa Denizli'nin sözleri;

Bu turun iki takım için de en zor eşleşmesiydi. Sahadaki pozisyonlar da bunu gösterdi. Özellikle pozisyonlar açısından ikinci yarı bizim için daha fazlaydı. Tabii ki üzülüyoruz. Kupaya veda ettik. Beşiktaş tur atladı, onları kutlarız

BİZİ CİDDİ ŞEKİLDE ÜZÜYOR

Ligdeki durum, bizi ciddi şekilde üzen bir süreç. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu ama benim bu takımdan şüphem yok. Bu takıma duyduğum güven hiçbir zaman azalmadı. Bizim hayatımız zorluklarla, mücadelelerde geçti. Bunları da aşacağız, aşarız.

PENALTI POZİSYONU YORUMU

Yorum yapmaya gerek yok. O konuda konuşmak istemiyorum. O konuda konuşmak beni farklı bir pozisyona getirir o yüzden yorum yapmak istemiyorum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altay#Mustafa Denizli#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela