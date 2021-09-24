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Altay'da Mustafa Denizli'den Beşiktaş galibiyeti yorumu: "Sergen ile dertleştik, kimsenin başına gelmesin..."

#Altay#Mustafa Denizli#Beşiktaş
Altayda Mustafa Denizliden Beşiktaş galibiyeti yorumu: Sergen ile dertleştik, kimsenin başına gelmesin...

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

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Beşiktaş'ın sakatlıklardan dolayı bir hayli zor durumda maça çıktığını belirten Denizli, "Bu maçın 3 sonucu da sürpriz değildi. Beşiktaş, bir hayli zor durumda geldi. Biz de zor durumdaydık ama Beşiktaş kadar değildik. İyi geri dönüşler yapıyoruz, bu bizim için önemli. Beşiktaş gibi bir takıma karşı geri dönüş yapmak takımın kendine olan güvenini artıracak. Umut verici puanlar topladık. Bunu devam ettirmemiz lazım. İçerde, dışarda aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz. Maçta her iki takım da iyi mücadele etti ancak kazanan biz olduk. Sergen ile biraz dertleştik. Zor bir durumda, inşallah Sergen hocanın başına gelen kimsenin başına gelmesin. Yani takımı yok. Ajax gibi zorlu bir rakiple oynayacaklar, şartlar ne olursa olsun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir." diye konuştu.

Mustafa Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Beşiktaş'la oynadıkları maçın kendileri adına biraz şans, Beşiktaş'ın eksikleri adına şanssızlık içeren bir müsabaka olduğunu söyledi.

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Kendilerinin de sezon başından beri forma giyen 4 oyuncudan yoksun olduklarını hatırlatan Denizli, "Zaman zaman temposu yüksek maç oldu. Her iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı diyebiliriz. Maçın bizim adımıza önemli tarafı geriye düştükten sonra dönüş yapabilmek, bu bir takım için çok önemli bir faktör. İlerisi için de bizi umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Denizli, şu anda düşündükleri puan hedefinin yakınında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımın sezon başında böyle bir performansını bizim dışımızda çok kimse beklemiyordu. Ama çabuk adaptasyon dönemi geçirdi gelen arkadaşlarımız. Kalite olarak çok yüksek kalite gösteremiyoruz ama mücadele olarak yüksek bir mücadele ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Futbol bir hatalar oyunu, yediğimiz gol de böyle bir hatadan kaynaklandı. Bu takımları düşüren bir faktör olur ama geri dönüşümüz iyi oldu. Futbolcularımı kutluyorum."

Taraftarlarının 90 dakika boyunca takıma destek verdiğini aktaran Denizli, "Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor. Önlerinde oynayacakları Ajax maçı var. Hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için önemli. Böyle bir dönemde böyle bir maça gitmeleri büyük şanssızlık." şeklinde konuştu.
Denizli, müsabakadan sonra Sergen Yalçın'la biraz sohbet ettiklerini belirterek, "Ben ne futbolculuğumda ne teknik adamlık döneminde böyle bir tabloyla karşılaşmadım ve Allah hiçbir teknik adamı da böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakmasın." ifadelerini kullandı.

Altay'ın hedefinin ligde kalmak olmadığını, üst sıralarda yer olmak olduğunu vurgulayan Denizli, "Türkiye'de çeşitli şehirlerden şampiyonlar çıktı, İzmir de gayet tabi şampiyon çıkartabilir. İzmir'deki camialar köklü camialar. Ama şampiyon olmak için birtakım şartların oluşması gerekiyor." diye konuştu.

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#Altay#Mustafa Denizli#Beşiktaş