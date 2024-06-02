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Altay’da Murat Uluç’un durumu belirsiz! 43 yaşında...

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#TFF 2. Lig#Altay#Murat Uluç
Altay’da Murat Uluç’un durumu belirsiz 43 yaşında...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 13:37

TFF 2’nci Lig’de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alıp yatırımcı arayışlarına başlayan Altay’da 43 yaşındaki santrfor Murat Uluç’un futbola devam edip etmeme konusundaki kararını kulübün durumuna göre vereceği öğrenildi.

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Siyah-beyazlı kulüpte 2019’da jübile yapıp antrenörlüğe geçen Murat Uluç, Altay’a transfer yasağı gelmesi nedeniyle 3 yıl aradan sonra tekrar futbola dönmüştü.

Son 2 sezonda 1’inci Lig’de görev yapan usta santrfor 2022-23 sezonunda 8 maçta 84 dakika oynadı.

Murat geçen sezon ise 12 karşılaşmada 226 dakika forma giyip 1 de gol attı.

Giresunspor’a attığı golle 1’inci Lig’de gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçen Murat Uluç, Altay yatırımcı bulursa ikinci jübilesini yapacak.

İzmir temsilcisi yatırımcı bulamazsa Murat’ın futbola devam edebileceği bildirildi.

Altay’da Murat Uluç’un durumu belirsiz 43 yaşında...

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#TFF 2. Lig#Altay#Murat Uluç

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