MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay'da Mossoro'nun durumu belirsiz
GeriFutbol Altay'da Mossoro'nun durumu belirsiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Mustafa Köprülü - DHA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Altay'da Mossoro'nun durumu belirsiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay'da Mossoro'nun durumu belirsiz

Süper Lig kulüplerinden Altay’da geçen sezon devre arasında Göztepe’den transfer edilen Marcio Mossoro’nun kulüpteki geleceği merak konusu oldu.

Sözleşmesi devam eden ancak yeni sezon çalışmalarına davet edilmeyen Brezilyalı futbolcu ile İzmir temsilcisi anlaşarak yolunu ayıramazsa, kulübü sıkıntılı bir süreç bekleyecek.

Teknik direktör Mustafa Denizli’nin kadrosunda düşünmediği Mossoro, geçen sezon 1’inci Lig’de Play-Off’tan Süper Lig’e yükselen Altay’da 16 maçta forma giyip, 3 asist yaptı. Sambacının sözleşmesini feshetmeye yanaşmaması halinde özel antrenör eşliğinde çalışıp, yeni sezon için Altay’dan 450 bin Euro maaş almaya hak kazanacağı iddia edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi