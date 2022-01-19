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Altay'da Mert Nobre'den Fenerbahçe maçı değerlendirmesi! "Başka pozisyonları yok"

#Altay#Mert Nobre#Fenerbahçe
Altayda Mert Nobreden Fenerbahçe maçı değerlendirmesi Başka pozisyonları yok

Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Fenerbahçe'den iki küçük hatayla iki gol yediklerini belirten Mert Nobre, "Maça 25-30 dakika iyiydik. Tam istediğimiz gibiydi. Reaksiyon gösterdik. Büyük takımlara karşı hata yapılmaz ama biz 2 küçük hatayla 2 gol yedik. Fenerbahçe'nin başka pozisyonu yok. Ama devam edeceğiz. Oyuncularım reaksiyon da gösterdi. Bugün kazanamadık ama devam." dedi.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, bugün oynanan oyundan memnun olduğunu ifade ederek, "Takım reaksiyon gösterdi. 20-30 dakika iyi başladık. 1-0 skoru aldık ama sonra iki hatadan gol yedik. Büyük takıma karşı oynadık ve şans vermek tehlikeli sonuçlar oluşturdu. Pazar günü bir maçımız daha var. Bugün yaptıkları mücadele yetmedi oyuncularımın ama mücadele ettiler. Yediğimiz golden sonra moral ve tempomuz düştü. Şimdi sahada değil dışarıda da toparlanmamız lazım. Bu takım daha iyi olabilir. Takım bugün sahada mücadeleyle bir ruh gösterdi. İnşallah kendi evimizde taraftarımızın önünde 3 puan alacağız. Transfer planlarımız var. Başkanla bu durumu konuştuk. Bu hafta şartlarımıza göre, ekonomik duruma göre transferlere bakacağız. Şu anda elimizdeki malzememiz bu ama oyuncularıma inanıyorum. Buraya gelmek farklı. Fenerbahçe’deki hayatım çok önemliydi, güzel zamanlar geçirdim. Burada kendimi mutlu hissettim. Şimdi diğer tarafta bulunuyorum ama güzel zamanlardı" şeklinde konuştu.

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#Altay#Mert Nobre#Fenerbahçe

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