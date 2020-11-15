Altay’da Marco Paixao’nun gözü bu sene de gol krallığında!
TFF 1’inci Lig temsilcisi Altay’da son iki sezonun gol kralı Marco Paixao, bu sezon gol krallığı yarışında yeniden zirveye çıkmak istiyor.
Rakip fileleri 6 kez sarsan Portekizli santrfor, atacağı gollerle 7’şer golü bulunan Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz ve Bursasporlu Ali Akman’ı geride bırakmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlı formayla 1’inci Lig’de 2018-19 sezonunda 29 gol, geçen sezon ise 22 gol kaydeden Marco Paixao, kalan haftalarda şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibinin yine en önemli gol silahlarından biri olacak.
Koronavirüs vakaları nedeniyle ligdeki 2 maçı ertelenen Altay’da Paixao şimdiye kadar Eskişehirspor (4), Adana Demirspor ve Altınordu ağlarını havalandırdı.
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