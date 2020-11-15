Altay’da Marco Paixao’nun gözü bu sene de gol krallığında!

Rakip fileleri 6 kez sarsan Portekizli santrfor, atacağı gollerle 7’şer golü bulunan Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz ve Bursasporlu Ali Akman’ı geride bırakmayı hedefliyor.



Siyah-beyazlı formayla 1’inci Lig’de 2018-19 sezonunda 29 gol, geçen sezon ise 22 gol kaydeden Marco Paixao, kalan haftalarda şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibinin yine en önemli gol silahlarından biri olacak.

Koronavirüs vakaları nedeniyle ligdeki 2 maçı ertelenen Altay’da Paixao şimdiye kadar Eskişehirspor (4), Adana Demirspor ve Altınordu ağlarını havalandırdı.

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