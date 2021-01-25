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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Altay’da lisans problemi! Yeni transferler...

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Altay’da lisans problemi! Yeni transferler...
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TFF 1’inci Lig’de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Yılport Samsunspor’a 1-0 yenilerek yara alan Altay, yeni transferlerine lisans çıkaramamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı kulüpte eski teknik adam ve futbolculara olan borçlar nedeniyle transfer yasağı bulunduğu, yönetimin kaynak bularak hafta içinde sorunu çözmeyi planladığı belirtildi.

Altay’ın davalık olduğu isimler arasında geçen sezonki teknik direktörü Yalçın Koşukavak ve eski oyuncusu Segbefia’nın bulunduğu iddia edildi.

Altay’da lisans problemi Yeni transferler...


Ara transfer döneminde Göztepe’den sezon başında ayrılan forvet Deniz Kadah ve devre arasında ayrılan 10 numara Marcio Mossoro, Gaziantep FK’dan sol bek Mehmet Erdem Uğurlu, Ankaragücü’nden sağ bek Cebrail Karayel, Yeni Malatyaspor’dan stoper Murat Akça ve Fatih Karagümrük’ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım’la anlaşarak 6 takviye yapan İzmir temsilcisi, yeni oyuncularından 1 Şubat’ta iç sahada oynanacak İstanbulspor maçında faydalanmak istiyor.

Öte yandan Thiam, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

 

Altay’da lisans problemi Yeni transferler...

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