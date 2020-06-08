Altay'da kiralık oyuncu üzüntüsü

Siyah-beyazlı ekipten sezon başında Zonguldak Kömürspor'a transfer olan 23 yaşındaki stoper Çağrı Buğra Dişsiz, 2’nci Lig'de sadece 2 maça çıkıp ocak ayında Zonguldak ekibiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Boşta kalan ve Altay'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağrı'nın kulüpteki geleceği belirsiz...







Sezon başında Başkent Akademi'ye kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir, 2. Lig'in ilk yarısında 4 müsabakada şans bulup, ikinci yarıda bir kez bile görev almadı.

Devre arasında Fethiyespor'a kiralanan 19 yaşındaki sol kanat Eren Erdoğan, 3’üncü Lig'de yalnızca 1 karşılaşmada oynadı. Turgutluspor'a kiralanan 23 yaşındaki sağ bek Kadir Yazıcı ve Belediye Derincespor'a kiralanan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ise 3’üncü Lig'de düzenli olarak forma giyiyor.

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