Altay'da Kazımcan Karataş'tan Beşiktaş maçı sonrası VAR tepkisi!

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Altay'da Kazımcan Karataş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'5-6 DAKİKA SOHBET EDİYORSUNUZ'

Son anlarda yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Kazımcan, "Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. Bu kadar VAR'la konuşuluyor, 5-6 dakika sohbet ediyorsunuz, VAR'a gidip o pozisyonu incelemiyorsunuz" dedi.

Kazımcan Karataş sözlerini, "Gole kadar biraz durgunduk. Golden sonra pozisyon bulmaya çalıştık. Şanssızdık. İnşallah bunu en kısa zamanda halledip, puanlar almak istiyoruz." ifadeleriyle tamamladı.