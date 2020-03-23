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Futbol
DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Altay’da Kappel beklentilerin altında kaldı!

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Altay’da Kappel beklentilerin altında kaldı!
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TFF 1’inci Lig’de hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altay’da sağ kanat Leandro Kappel, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 9 kez rakip fileleri sarsan Hollandalı futbolcu, bu sezon şimdiye kadar 3 gol atabildi.

Ligde 24 karşılaşmada şans bulan Kappel, sezonun ilk yarısında Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor (D) ağlarını havalandırmıştı. İkinci devrede sadece Ekol Göz Menemenspor karşısında gol sevinci yaşayan tecrübeli krampon, gol sayısı olarak beklentileri karşılayamadı.

Tecrübeli krampon fazla skor üretemese de 6 asist yaparak alkış topladı.

Öte yandan İzmir temsilcisi 3 günlük iznin ardından bugün yeniden tesislerinde toplanıp hazırlıklarına başlayacak.

Altay’da Kappel beklentilerin altında kaldı

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