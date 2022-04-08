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Altay'da kadro dışı bırakılan Murat Akça ateş püskürdü

#Altay#Murat Akça#Süper Lig
Altayda kadro dışı bırakılan Murat Akça ateş püskürdü

Altay’da performans yetersizliği gerekçesiyle kadro dışı bırakılan deneyimli stoper Murat Akça, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Murat Akça, Süper Lig'de son 8 haftada 6 kez haftanın 11'ine seçildiğini belirterek, "Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın" dedi.

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Altay, dün gece saatlerinde yayımladığı açıklamayla, Marco Paixao’nun disiplinsiz davranışları, Murat Akça’nın ise performans yetersizliği sebebiyle kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.

Kararın açıklanmasının hemen ardından Murat Akça, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi. Akça, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Son 8 haftada 6 defa Süper Lig’de haftanın 11’ine seçilmişim. 1.5 senede bu takımda 50 maça çıktım ve bugün performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldım. Kendi başarısızlığınızı 2 tane futbolcunun üstüne atmayın. Asıl olan ‘Altay’dır.”

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#Altay#Murat Akça#Süper Lig

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