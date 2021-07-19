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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 19.07.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Altay’da kadro dışı bırakılan İlhan Depe takım arıyor

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Altay’da kadro dışı bırakılan İlhan Depe takım arıyor

Süper Lig’de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Altay’da yönetim sözleşmesi devam eden İlhan Depe ile yolları ayırmak istiyor.

Geçen sezon teknik direktör Mustafa Denizli tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra yeni sezon çalışmalarına davet edilmeyen tecrübeli futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, karşılıklı anlaşarak İlhan’la vedalaşmanın yollarını ararken, 28 yaşındaki oyuncunun kulüp bulamaması halinde elde kalma ihtimali bulunuyor.

Geçen sezon devre arasında Kayserispor’dan transfer edilen İlhan, İzmir temsilcisinde 6 karşılaşmada görev aldı.

Altay’da kadro dışı bırakılan İlhan Depe takım arıyor

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