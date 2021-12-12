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Altay’da iç karartan tablo

#Süper Lig#Altay#Mustafa Denizli
Altay’da iç karartan tablo

Süper Lig’de yıllar sonra bu ligde yer aldığı 2021-2022 sezonuna müthiş bir başlangıç yaparak giren Altay, karanlık tabloyla karşı karşıya kaldı.

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Ligin 7’nci haftasında Beşiktaş’ı 2-1 yenerek 3’üncü sıraya kadar yükselen siyah-beyazlılar o maçın ardından bir daha galibiyet yüzü göremeyip 16’ncı hafta sonunda düşme hattına çok yaklaştı.

Altay, 7.5 yıl sonra hizmete giren evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın açılışında Atakaş Hatayspor’a öne geçtiği maçta 2-1 yenilip kazanamama serisini 9 maça çıkardı. Bu süreçte sadece 3 puan toplayabilen İzmir ekibi, maç fazlasıyla 18 puanda kaldı. 

Düşme hattıyla arasında sadece 4 puan fark kalan Altay, iç karartıcı tablo sonucu camiasını endişelendirdi.

Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig’de de en uzun süre kazanamayan ekip unvanını aldı. Kasımpaşa bu sezon 8 maç galibiyet yüzü göremezken, Altay ise Hatayspor müsabakasının ardından bu sayıyı 9’a çıkarttı.

Altay’da iç karartan tablo

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Kendi adını taşıyan statlarının açılış maçında üzüntü yaşayan Altay Teknik Direktör Mustafa Denizli ise umutlu konuştu. Mutlaka toparlanacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Biz hedeflerimizi biliyoruz. Altay mutlaka istediği yerlere gelecektir" dedi.

Siyah-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda GZT Giresunspor’la karşı karşıya gelecek.

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#Süper Lig#Altay#Mustafa Denizli

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