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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Altay’da Harun Alpsoy seferberliği! Cuma günü rakip Ümraniyespor...

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Altay’da Harun Alpsoy seferberliği! Cuma günü rakip Ümraniyespor...
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TFF 1’inci Lig’de üst üste aldığı 3 galibiyetle zirve yarışını sürdüren Altay’da sağlık ekibi sakatlık yaşayan Harun Alpsoy’un cuma günü İzmir’de oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan etti.

Son olarak iç sahada 2-1’lik galibiyetle sonuçlanan Akhisarspor maçında şut attığı bir pozisyonda sakatlanan ve 35’inci dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan genç merkez orta saha oyuncusunun kasığında zorlanma olduğu öğrenildi.

Altaydan müthiş çıkış
Altay'dan müthiş çıkış

Teknik direktör Yücel İldiz’in son haftalardaki gözdeleri arasında yer alan Harun, şansı bulduğu 9 maçın 6’sında ilk 11’de görev aldı. Sezon başında Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor’dan kiralanan 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu Grasshopper altyapısında yetişti. 1.85 boyundaki Harun, 2018 yılında 4 kez U20 Milli Takımı formasını terletti.

Altay’da Harun Alpsoy seferberliği Cuma günü rakip Ümraniyespor...

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