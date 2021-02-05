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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Altay’da gündem Samet Aybaba! Hikmet Karaman olmayınca...

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Altay’da gündem Samet Aybaba! Hikmet Karaman olmayınca...
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da teknik direktör Yücel İldiz’le yollarını ayırdıktan masaya oturduğu Hikmet Karaman’la son anda anlaşamayan Altay’da bu kez Samet Aybaba ismi gündeme geldi.

Siyah-beyazlıların yarın deneyimli teknik adamla bir görüşme yapmayı planladığı ileri sürüldü.

Konuştuğumuzla sözleşmede yazan aynı değil...
"Konuştuğumuzla sözleşmede yazan aynı değil..."

Kariyerinde 2016-17’de 1’inci Lig’de şampiyonluk yaşadığı Sivasspor dışında sadece Süper Lig’de çalışan Aybaba’nın Süper Lig hedefleyen İzmir ekibine gelebileceği belirtildi.

 

Altay’da gündem Samet Aybaba Hikmet Karaman olmayınca...

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