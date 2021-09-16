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Altay'da Göztepe maçı öncesi 4 isim şüpheli

#Altay#Futbol#Göztepe
Altayda Göztepe maçı öncesi 4 isim şüpheli

Süper Lig'de son 2 haftada puanı bulunmayan Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın Göztepe'yi konuk edecek.

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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Göztepe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'e 18 yıl aradan dönen Altay, ilk 2 haftada Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

Ligde 6 puan ve averajla 9. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, yarın rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Altay'da sakatlıkları bulunan Cesar Pinares, Ahmed Rayan, Andre Poko ve Martin Rodriguez'in durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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#Altay#Futbol#Göztepe