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Altay'da Göztepe derbisi mutluluğu! Soyunma odasında gönderme...

#Altay#Mustafa Denizli#Derbi
Altayda Göztepe derbisi mutluluğu Soyunma odasında gönderme...

Üst üste aldığı Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor (D) mağlubiyetlerinin ardından Süper Ligde 18 yıl aradan sonra karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Altay'da büyük sevinç yaşanıyor. Thaciano ile kullandığı penaltıyı kaçırarak başladığı İzmir derbisinde penaltıdan yediği golle soyunma odasına 1-0 geride giren siyah beyazlılar, ikinci yarıdaki müthiş temposuyla uzatmada da olsa galibiyete uzanarak taraftarını sevince boğdu. Takımda 4'üncü sezonlarını geçiren Kappel ve Paixao'nun golleriyle 3 puanı cebine koyan Altay, ligde 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ile 9 puana toplayarak yarışa tutundu.

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Derbi zaferinin sevincini son düdüğün ardından taraftarıyla paylaşan Altay'da en büyük alkışı gol makinası Marco Paixao ve teknik direktör Mustafa Denizli aldı. Altaylı taraftarların Marko Paşası 90+3üncü dakikada attığı şık golle bir kez daha gönüllerde taht kurarken, teknik direktör Denizli, Altay'ın çocuğu Büyük "Mustafa" tezahüratları üzerine maraton tribünü önüne kadar giderek seyircileri selamladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yöneticiler de 2-1lik galibiyetin ardından stadyumda zafer işareti yaparak hatıra pozu verdi. Altay, liglerde 57nci kez karşılaştığı Göztepe'yi 23üncü kez yenerken, Göztepe 13 galibiyette kaldı.

KRALIN DÖNÜŞÜ

Altay formasıyla son 3 sezonda 77 gol atarak 1'inci Ligde üst üste 3 kez gol kralı olan ve tarihe geçen Marco Paixao, Süper Ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Bu sezon ilk 11'de şans bulamayan Paixao, maçtan önce yumruk şov yapıp taraftara üçlü çektirdi. Teknik direktör Mustafa Denizli, öğrencisi için, "Özel bir golcü. Onu belki 90 dakika değil ama özenle kullanmalıyız" yorumu yaptı. Yarın 37 yaşına girecek Portekizli forvet geçen sezon Play-Off finalinde attığı golle takımını Süper Lige taşımıştı.

KAPPEL, CEBRAİL VE POKOYA TAM NOT

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Altay'da özellikle üç oyuncu derbi performanslarıyla beğeni kazandı. Bu sezonki ilk golünü atan Hollandalı sağ kanat Leandro Kappel, bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çeken ve Kappel'e asist yapan sağ bek Cebrail ve eski takımına karşı inatçı oyunuyla Gabonlu Poko, Altay taraftarından bol bol alkış aldı.

THACIANO VE ZEKİ İLKİ YAŞADI

Brezilyalı Thaciano ve Zeki bu sezon ilk kez ilk 11de şans buldu. Sakat olan Şilili Pinares'in yokluğunda görev alan Thaciano 63'üncü dakikada oyundan alınırken, ilk kez kesik yiyen stoper İbrahim, sarı kart gören Murat'ın yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

TAKTİK TAHTASINDA GÖNDERME

Altay soyunma odasında yer alan taktik tahtasına "Büyük Altay: 2, Trenden İnenler: 1" şeklinde not düşüldü. Geçmişte Altay'ın Aydın seyahati sırasında futbolcular arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Güzelyalı semtinde yaşayan oyuncuların trenden inerek takımdan ayrıldığı ve 1925 yılında Göztepe'yi kurduğu rivayet ediliyor.

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#Altay#Mustafa Denizli#Derbi