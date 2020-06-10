Altay'da Erhan Kartal belirsizliği

Bu sezon 2. Lig'de şampiyonluğunu büyük ölçüde garantileyen Samsunspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erhan'la ilgili son kararı Samsun ekibi verecek.

Samsunspor'la yüksek ücretli bir sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının kulübü tarafından kadroda düşünülmemesi halinde ilk tercihini yeni sezonda da Altay'dan yana kullanacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcu toplam 26 karşılaşmada görev alıp, 2 kez asist yaptı.

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