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Futbol
DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Altay'da Erhan Kartal belirsizliği

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Altay'da Erhan Kartal belirsizliği
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da sezon başında 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'dan kiralanan sağ bek Erhan Kartal'ın gelecek sezon İzmir ekibinde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Bu sezon 2. Lig'de şampiyonluğunu büyük ölçüde garantileyen Samsunspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erhan'la ilgili son kararı Samsun ekibi verecek.

Samsunspor'la yüksek ücretli bir sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının kulübü tarafından kadroda düşünülmemesi halinde ilk tercihini yeni sezonda da Altay'dan yana kullanacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcu toplam 26 karşılaşmada görev alıp, 2 kez asist yaptı.

Altayda Erhan Kartal belirsizliği

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