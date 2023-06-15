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Altay’da Eren Erdoğan’a Volkan Demirel kancası

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Eren Erdoğan
Altay’da Eren Erdoğan’a Volkan Demirel kancası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 13:18

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da geçen sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç kanat oyuncusu Eren Erdoğan’a Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor talip oldu.

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Deprem felaketi sonrası ligden çekilen ve yeni sezonda Süper Lig maçlarını Mersin’de oynamaya hazırlanan Hatayspor, siyah-beyazlı takımda görev yapan 22 yaşındaki futbolcuyu resmen istedi.

VOLKAN DEMİREL ONAY VERDİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in de onayıyla harekete geçen Hatayspor yönetimi Eren için Altay’a teklifini iletti.

Siyah-beyazlıların sunulan teklifi düşük bularak geri çevirdiği bildirildi. Daha önce ismi Beşiktaş’la anılan Eren’in ciddi bir bonservis ücreti teklif edilmemesi halinde satılmayacağı kaydedildi.

Önceki sezon Süpre Lig’de 14 maçta Altay forması giyen Eren Erdoğan, geçen sezon 1’inci Lig’de 29 karşılaşmada 2 gol, 5 asistle oynadı.

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Eren Erdoğan

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