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Altay’da Deniz Kadah takıma döndü

#Altay#Süper Lig#Deniz Kadah
Altay’da Deniz Kadah takıma döndü

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay’da santrfor Deniz Kadah iyileşerek takıma katıldı.

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Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Yeni Malatyaspor müsabakasında kadroda yer almayan 36 yaşındaki gurbetçi forvet, Sivas deplasmanında forma giyebilecek.

Malatyaspor maçında Deniz’in yokluğunda ileri uçta Paixao’yu görevlendiren Teknik Direktör Serkan Özbalta, bu hafta iki golcü arasında tercih yapacak.

Siyah-beyazlı takımın diğer forvetleri Bamba ve Rayan’ın hamle oyuncusu olarak kulübede yer alması bekleniyor.

Yine sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen stoper Björkander’in ise bireysel çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İsveçli stoperin oynamasının bu hafta da zor olduğu ifade edilirken, savunmada yine 41 yaşındaki İbrahim Öztürk’ün görev yapması bekleniyor.

İzmir ekibinde kırmızı kart cezası sona eren sol bek Naderi ile birlikte kaleci Lis, orta saha oyuncusu Thaciano, forvet Paixao, sağ kanat Kappel, ön libero Poko, sol kanat Rodriguez, forvet arkası Pinares ve santrfor Rayan olmak üzere 9 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

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Bu isimler kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçında cezalı olacaklar.

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#Altay#Süper Lig#Deniz Kadah

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