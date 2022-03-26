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Altay'da Deniz Kadah şoku! Sezonu kapattı...

#Deniz Kadah#Altay#Süper Lig
Altayda Deniz Kadah şoku Sezonu kapattı...

Spor Toto Süper Lig’de kalan 8 haftada kümede kalma mücadelesi verecek Altay’da forvet Deniz Kadah’tan kötü haber geldi.

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Geçen hafta antrenmanda sakatlanan 36 yaşındaki forvetin sol diz bağlarında yırtık tespit edildiği öğrenildi. Deniz’in en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtilirken, tecrübeli santrforun büyük ihtimalle sezonu kapattığı ifade edildi. 

Öte yandan geçen hafta ödeme yapılmaması nedeniyle bazı antrenmanlara katılmadığı iddia edilen ve Sivas deplasmanına götürülmeyen golcü Bamba, dünkü idmanda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan ön libero Aka da çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda stoper Björkander ve sol bek Naderi takımdan ayrı çalışıyor. Kappel ise Surinam Milli Takımı’na katıldı.

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#Deniz Kadah#Altay#Süper Lig

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