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Altay’da Cebrail Karayel ilk 11’e dönüyor

#Süper Lig#Altay#Cebrail Karayel
Altay’da Cebrail Karayel ilk 11’e dönüyor

Spor Toto Süper Lig’de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay’da sakatlıktan çıkması nedeniyle son 2 maçta yedek soyunan sağ bek Cebrail Karayel cumartesi günü Beşiktaş deplasmanında ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş’la oynanan kupa maçında sakatlandıktan sonra Yukatel Kayserispor (D), Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe (D) ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında kadroda yer almayan 27 yaşındaki savunmacı, yedek soyunduğu Göztepe derbisinde riske edilmedi.

Son olarak iç sahadaki Çaykur Rizespor randevusunda 82’inci dakikada oyuna giren Cebrail’in antrenman eksiğini kapatarak 90 dakika forma giyebilecek düzeye geldiği öğrenildi.

Görev aldığı 2 maçta savunmasın sağında Tolga’ya forma veren teknik direktör Serkan Özbalta’nın bu hafta Cebrail’i sahaya sürmesi bekleniyor.

Bu sezon oynadığı 19 maçın 18’inde ilk 11’de şans bulan Cebrail, 1 kez rakip fileleri sarsarken, yaptığı 3 asistle takımına katkı sağladı.

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#Süper Lig#Altay#Cebrail Karayel

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