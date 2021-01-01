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GeriFutbol Altay'da Burak Öğür ve Anton Putsila kulübe veda etti
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DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Altay'da Burak Öğür ve Anton Putsila kulübe veda etti

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Altay'da Burak Öğür ve Anton Putsila kulübe veda etti
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TFF 1. Lig ekibi Altay'da ara transfer dönemi başlamadan kadrodan kopuşlar sürüyor. Armand Gnanduillet'ten sonra Burak Öğür ve Anton Putsila da kulübe veda etti.

Sezon başında transfer edilen Fildişi Sahilli golcü Armand Gnanduillet'in şans bulamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği siyah-beyazlılarda kaleci Burak Öğür ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila da Bandırmaspor maçına çıkmadan kulübe veda etti. Sezon başında Ümraniyespor'dan transfer edilen 31 yaşındaki Burak, ilk 8 maçta kaleyi koruduktan sonra eldivenleri Cihan'a kaptırmıştı.

Altayda Burak Öğür ve Anton Putsila kulübe veda etti


Burak, sosyal medya hesabından kulüp için teşekkür mesajı yayınladı. Siyah-beyazlılarda 2018-19 sezonunun devre arasından beri forma giyip, bu sezon 6 lig, 1 kupa maçına çıkabilen 33 yaşındaki Putsila'nın ise vedasını takımın gol kralı Paixao duyurdu. Paixao, Putsila için, "Kardeşim, senin gibi bir oyuncuyla oynamak büyük bir gururdu. Sen efsanesin. Sen farklı bir sınıfta inanılmaz bir oyuncusun. Antrenman ve maçlardaki güzel dakikalar için teşekkürler. Seni özleyeceğiz" mesajını paylaştı. Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Putsila, Altay formasıyla oynadığı 47 lig maçında 5 gol atmıştı.

Altayda Burak Öğür ve Anton Putsila kulübe veda etti

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