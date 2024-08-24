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Altay'da borç yükü 700 milyon TL'ye yaklaştı! Eski formalarla oynayacaklar...

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#TFF 2. Lig#Altay#Forma
Altayda borç yükü 700 milyon TLye yaklaştı Eski formalarla oynayacaklar...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 13:34

TFF 2’nci Lig’e büyük bir borç yüküyle düşen Altay, yeni sezonda eski formalarıyla mücadele edecek.

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Siyah-beyazlıların mayıs ayı sonunda yapılan genel kurulunda kulübün borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanmış ve futbol şubesinin bir şirkete devredilmesi kararı alınmıştı.

Bu süreçte yatırımcı bulamayan İzmir temsilcisinde mali sıkıntıların sürmesi yönetimin farklı çözümler aramasına neden oldu.

Altay’ın 2024-2025’te geçen sezon 1’inci Lig’de giydiği formalarla sahaya çıkacağı belirtildi. Eksik olan formaların tedarik işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.

Kulüp masraflarını kısma yöntemine giden yönetimin alacağı bulunan oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi. Altay’da sağlık kontrollerinin de önümüzdeki hafta gerçekleşeceği gelen haberler arasında.

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#TFF 2. Lig#Altay#Forma

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