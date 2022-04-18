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Altay’da başkanlık için Mustafa Denizli önerisi

#Mustafa Denizli#Altay#Anadolu Kulüpleri
Altay’da başkanlık için Mustafa Denizli önerisi

Süper Lig’de bitime 5 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan Altay’da gözler 28 Nisan’da gerçekleşecek olağanüstü genel kurula çevrilirken, siyah-beyazlı kulübün eski başkanlarından Nafiz Zorlu, başkanlık görevi için gönlünden geçen ismin Mustafa Denizli olduğunu açıkladı.

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Yüksek Divan Kurulu’nun toplantılarında birleştirici rol oynayacak bir camia büyüğünün çatısı altında kongrede güçlü bir yönetim oluşturulması yönünde bir fikir birliğine varıldığı ve akıllara ilk olarak Nafiz Zorlu isminin geldiği öğrenildi.

Bu formülün doğru olduğunu belirten Nafiz Zorlu ise başkanlık için doğru ismin Mustafa Denizli olduğunu söyledi.



"Bizim hırslarımız kalmadı ama kulübü düşünmekten başka çaremiz de yok" diyen eski başkan Nafiz Zorlu, "Altay hayatımızın çok önemli bir parçası. Bu bir sefer görev emridir. Bana göre Altay’a büyük hizmetler etmiş eski bir futbolcumuz başkanlığa aday olmalı. Ben en çok Mustafa Hoca’nın karizmasıyla bu göreve uygun olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Altyapısından yetiştiği Altay’da 18 yıl futbol oynayıp, siyah-beyazlı takımın başında teknik direktör olarak geçen sezon Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Mustafa Denizli, bu sezon 20’nci hafta sonunda görevden ayrılmıştı.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun istifa ettiği Altay’da borcun yaklaşık 350 milyon TL olduğu açıklanmıştı.

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#Mustafa Denizli#Altay#Anadolu Kulüpleri

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