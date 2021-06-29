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GeriFutbol Altay’da başkan Ekmekçioğlu açıkladı! "İnşallah Süper Lig'de de Mustafa hocayla birlikteyiz..."
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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 29.06.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Altay’da başkan Ekmekçioğlu açıkladı! "İnşallah Süper Lig'de de Mustafa hocayla birlikteyiz..."

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Altay’da başkan Ekmekçioğlu açıkladı! "İnşallah Süper Lig'de de Mustafa hocayla birlikteyiz..."

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay’da gerçekleşen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Özgür Ekmekçioğlu, ilk icraatını teknik direktör Mustafa Denizli’yi takımda tutarak yapacak.

Tek aday olarak girdiği kongrede güven tazeleyen Ekmekçioğlu’nun seçim bitiminde üyelere, "Mustafa hocamızla görüştüm. Her şey olumlu gidiyor. Bir aksilik olmazsa Süper Lig’de de birlikteyiz" dediği öğrenildi.

Camianın ileri gelenleriyle sohbet eden Ekmekçioğlu’nun Denizli’yi resmiyete döktükten sonra transfere ağırlık vereceğini ve Süper Lig’de iyi işler yapacak kadroyu kuracağını söylediği belirtildi.

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Genel kurula katılanlara teşekkür eden Ekmekçioğlu, "Biz verdiğimiz sözleri tuttuk. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hayali Süper Lig’e yükselmekti. Bunu başardık ancak işimiz bitmedi. Altay hak ettiği ortamda yani Süper Lig’de. Yine el ele vereceğiz ve kulübümüzü en iyi şekilde yöneteceğiz" dedi. Altay, antrenmanlara haftaya başlayacak.

Altay’da başkan Ekmekçioğlu açıkladı İnşallah Süper Ligde de Mustafa hocayla birlikteyiz...

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