Altay'da Başakşehir maçı öncesi 2 eksik

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan stoper Björkander ve sol bek Naderi forma giyemeyecek.
İyi başladığı ligde yaşadığı düşüşle toplam 13 maçta 16 puan toplayarak 11’inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 21 puanı bulunan 7’nci basamaktaki Başakşehir’i yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlılar, rakibinin teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki 5 haftalık galibiyet serisini de sona erdirmek istiyor.