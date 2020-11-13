MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay’da Anton Putsila formayı unuttu!
GeriFutbol Altay’da Anton Putsila formayı unuttu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Altay’da Anton Putsila formayı unuttu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay’da Anton Putsila formayı unuttu!
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da orta saha oyuncusu Anton Putsila, teknik direktör Yücel İldiz’in gözünden düştü.

Sezonun ilk 2 maçında Yılport Samsunspor ve İstanbulspor (D) karşısında ilk 11’de yer alıp 90’ar dakika sahada kalan Belaruslu futbolcu daha sonra formayı unuttu.

Teknik patron Yücel İldiz, üst üste oynanan Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü (D), Adana Demirspor ve Altınordu (D) maçlarında Putsila’yı kadroya almadı.

Altaya kamp iyi geldi
Altay'a kamp iyi geldi

Kupadaki Karatay Termal 1922 Konyaspor randevusunda ilk 11’e dönen tecrübeli futbolcu, son olarak ligdeki Balıkesirspor maçında sonradan oyuna alındı.

Yeniden teknik ekibin gözüne girmeye çalışan Putsila’nın Antalya kampında hafif bir sakatlık yaşadığı ve düz koşu yaptığı öğrenildi.

 

Altay’da Anton Putsila formayı unuttu

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle