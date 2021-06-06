Altay'da Ahmet Taşpınar'dan başkan Özgür Ekmekçioğlu'na tam destek

Başkan Ekmekçioğlu’nun son 5 yılda Altay’a 3 lig atlattığını dile getiren Ahmet Taşpınar, "Başkan ve yönetimin göreve devam etmesi gerekiyor. Aynı liste ya da yeni bir listeyle Ekmekçioğlu görevini sürdürmeli. Mevcut yönetim ile Altay sportif anlamda çok başarılı olmuştur, bunun aksini kimse söyleyemez. Başka bir ismin başkan adaylığı söz konusu değil" dedi.

"Aday varsa önce aynaya bakacak" diyen Yüksek Divan Kurulu Başkanı Taşpınar, "5 senede 3 lig atlamış bir yönetim varken, başka birinin başkan adaylığından konuşulması dedikodudan başka bir şey değil. Gerçeklik payı yok. Başka birinin çıkmasına divan kurulu olarak müsaade etmeyiz. Güzel bir ivme yakaladı Altay camiası. Bu dedikoduları ciddiye almıyoruz. Bize zarar veremez. Bunu ne ben ciddiye alırım ne Altay ciddiye alır. Kimsenin öyle bir cesareti olamaz. Ortada bir gerçek var. Altay bu yönetimin başarıyla gerçek yerine dönmüştür. Camianın yönetim ve teknik ekibe destek vermekten başka durumu yoktur" diye konuştu.

"MUSTAFA DENİZLİ YAŞAYAN EFSANEDİR"

Altay’da 18 yıl forma giyip iki kez Türkiye Kupası’nı kaldıran, 38 yıl sonra teknik adam olarak döndüğü siyah-beyazlı kulübü Süper Lig’e taşıyan Mustafa Denizli’nin Altay’ın yaşayan efsanesi olduğunu ifade eden Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, "Yaşı 50’nin üzerinde olan tüm sporseverler Mustafa Denizli’nin nasıl bir futbolcu ve kaptan olduğunu bilirler. Daha önce Mustafa Denizli ismi gündeme geldiğinde camiamızda, ’Vefalı, vefasız’ tartışmaları oldu. Genç Altaylılar onu tanımıyorlardı, kulaktan dolma şeylerle konuşuyorlardı. Bizim nesil şanslı, hem futbolcu hem de teknik direktörlüğünü gördü. Yeni nesil futbolunu göremedi ama nasıl bir teknik direktör dehası olduğunu gösterdi" yorumu yaptı.

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