Altay’da Ahmed Yasser Rayan formaya yakın

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Siyah-beyazlılarda forvet oyuncuları ilk maçına çıkacak teknik direktör Sinan Kaloğlu’nun gözüne girmek için savaş verirken, golcüler arasında Rayan’ın antrenmanlardaki performansıyla bir adım önde olduğu bildirildi.



Deniz Kadah’ın sakat olduğu İzmir temsilcisinde diğer forvetler Bamba, Paixao ve Rayan formayı kapmak için mücadele verirken, 24 yaşındaki Mısırlı santrforun Antalyaspor karşısında ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Eski bir golcü olan teknik direktör Kaloğlu’nun takımın forvetleriyle özel olarak ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon Süper Lig’de 21 maçta 6 kez 11’de şans bulup 605 dakika sahada kalan Rayan 4 gol, 1 asistle oynadı. Rayan, kupada ise 3 maçta 4 kez rakip fileleri sarstı.



MURAT ULUÇ YUVAYA DÖNDÜ



Altyapısında forma giydiği Altay’da 2016-2018 yılları arasında kaptan olarak üst üste 3’üncü Lig ve 2’nci Lig’de iki şampiyonluk yaşadıktan sonra 1’inci Lig’de jübile yapıp önce yardımcı antrenör, sonra sportif direktör olarak görev alan Murat Uluç yeniden yuvaya döndü.

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Siyah-beyazlı kulüpte 2020 yılında sportif direktörlük görevine son verildikten sonra bu sezon Karşıyaka’da yardımcı antrenörlük yapan Murat Uluç, şimdi de Altay’da Sinan Kaloğlu’nun yardımcısı olarak işe başladı.