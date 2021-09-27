Altay’da Ahmed Rayan’dan sevindirici haber

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Konyaspor deplasmanında gol attıktan sonra sakatlık yaşayıp Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş maçlarında kadroda yer almayan Rayan’ın bu haftaki Gaziantep deplasmanında forma giyebileceği bildirildi.



Siyah-beyazlılarda 10 numara Pinares’ten sonra Rayan’ın da iyileşmesi teknik heyetin elini rahatlattı.

Ön libero Thiam’ın kırmızı kart cezasının sona erdiği İzmir ekibinde bireysel çalışma yapan sol kanat Rodriguez, ön libero Poko ve sol kanat Eren’in de Gaziantep FK karşılaşmasına yetiştirilmesi için sağlık ekibinin yoğun mesai harcadığı ifade edildi.