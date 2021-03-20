Altay’a rakip dayanmıyor, üst üste 4'üncü zafer

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlılar 50 puana ulaşarak ilk 2’nin en iddialı takımlarından biri konumuna geldi. Son 3 maçta 11 gol atıp, kalesini gole kapatan İzmir temsilcisi yakaladığı müthiş çıkışla rakiplerine gözdağı verdi. Altay, son 7 haftada Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D), Adanaspor, Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Royal Halı Bandırmaspor’la karşılaşacak.



Menemenspor karşısında erken golü bulduktan sonra bunun futbolcularda rahatlığa ve dağınıklığa neden olduğunu belirten Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "İlk yarıda istediğimiz oyundan uzaktık. Bunu mutlaka düzeltmek zorundayız. Menemenspor iki önemli pozisyona girdi. İkinci yarıda konuşmalarımızdan sonra çok daha iyi, istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Oyuncu kalitemizi gösterdik. Daha farklı kazanabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Çok mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Şimdi ilk 2’ye biraz daha yakınız. Daha iyi, daha güçlü, daha inançlı bir takım olmak ve hedefe ulaşmak için çok çalışmalıyız. Bu şekilde devam etmek en büyük arzumuz" dedi.





KAPTAN İBRAHİM’DEN RESİTAL



Altay’ın 39 yaşındaki kaptanı İbrahim Öztürk dün Menemenspor’a attığı 2 kafa golüyle galibiyetin baş mimarı oldu. Tecrübeli savunmacı ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla futbolseverlerin alkışını topladı. Sarı kart cezalısı Berkay’ın yokluğunda şans bulan kaptan İbrahim, bu sezonki ilk gollerini kaydetti. Deneyimli defans oyuncusu Altay formasıyla attığı son 4 golü kafayla filelere gönderdi. Geçen sezon futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklayan ancak sezon başında kararını değiştiren usta stoper, profesyonel kişiliğiyle siyah-beyazlı takımdaki genç futbolculara da örnek oluyor.

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