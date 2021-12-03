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Altay’a özel ziyaretçiler

#3 Aralık Dünya Engelliler Günü#Altay#Anadolu Kulüpleri
Altay’a özel ziyaretçiler

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren engelli boccia takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'ı ziyaret ederek, A takım antrenmanını izledi.

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Takım halinde ve ferdi olarak katıldıkları turnuvalarda önemli dereceler kazanan Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve A takım oyuncularıyla bir araya gelerek keyifli dakikalar geçirdi.

Altay’a özel ziyaretçiler

Siyah-beyazlı kulübün, Gaziemir için önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Altay'ın oynadığı futbol ile 18 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'e renk kattığını belirterek futbolculara ve teknik direktör Mustafa Denizli'ye başarılar diledi.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılmasını teşvik eden Gaziemir Belediyesi'ne teşekkür eden teknik direktör Mustafa Denizli ise Belediye Başkanı Halil Arda'nın dezavantajlı gruplar ve amatör spora verdiği katkıların büyük önem taşıdığını kaydetti.

Altay’a özel ziyaretçiler

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#3 Aralık Dünya Engelliler Günü#Altay#Anadolu Kulüpleri

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